Зарабатывающего 20 миллионов за концерт Шнурова призвали помочь бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин призвал Шнурова выделить 50 миллионов на помощь бойцам СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова выделить деньги на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

Бородин опубликовал скриншот переписки с директором музыканта, назвавшим цену за выступление коллектива. Согласно посту главы ФПБК, группа зарабатывает 20 миллионов рублей за концерт. Помимо этой суммы, обязательным является райдер, оцененный в 3,5 миллиона. По подсчетам главы ФПБК, Шнуров заработает около 400 миллионов рублей в туре по российским городам.

«Мы намерены официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО. Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», — написал Бородин.

Ранее Шнуров положительно отреагировал на решение о запрете распространения его песен среди несовершеннолетних. Рокер поддержал решение суда и заявил, что некоторые композиции группы не предназначены для подростков до 18 лет.