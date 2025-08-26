Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:49, 26 августа 2025Культура

Зарабатывающего 20 миллионов за концерт Шнурова призвали помочь бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин призвал Шнурова выделить 50 миллионов на помощь бойцам СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова выделить деньги на помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

Бородин опубликовал скриншот переписки с директором музыканта, назвавшим цену за выступление коллектива. Согласно посту главы ФПБК, группа зарабатывает 20 миллионов рублей за концерт. Помимо этой суммы, обязательным является райдер, оцененный в 3,5 миллиона. По подсчетам главы ФПБК, Шнуров заработает около 400 миллионов рублей в туре по российским городам.

«Мы намерены официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО. Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», — написал Бородин.

Ранее Шнуров положительно отреагировал на решение о запрете распространения его песен среди несовершеннолетних. Рокер поддержал решение суда и заявил, что некоторые композиции группы не предназначены для подростков до 18 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Посольство России в Киргизии рассказало о контактах с сыном альпинистки Наговициной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости