11:47, 14 августа 2025

Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

Лидер «Ленинграда» Шнуров поддержал запрет распространения его песен среди детей
Ольга Коровина

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров положительно отреагировал на решение о запрете распространения его песен среди несовершеннолетних. Музыканта цитирует «Абзац».

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!» — заявил Шнуров.

14 августа стало известно, что суд в Санкт-Петербурге запретил распространение пяти песен группы «Ленинград» среди детей. Тексты композиций признали опасными для несовершеннолетних.

В содержании треков «Кандидат», «Нет ***!», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские» эксперты обнаружили побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья слушателей, не достигших 18 лет.

