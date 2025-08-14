В России запретили распространение пяти песен «Ленинграда»

Суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград»

В Санкт-Петербурге суд запретил распространение пяти песен группы «Ленинград». Об этом сообщается на сайте суда.

Тексты композиций признали опасным для несовершеннолетних. Решение было вынесено еще в октябре прошлого года. После жалобы сенатора Маргариты Павловой эксперты провели проверку и обнаружили в содержании песен «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».

Ранее прокуратура потребовала признать экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» (лидер коллектива Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Согласно иску к участникам группы, в тексте композиции обнаружены признаки призывов к насилию «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти».