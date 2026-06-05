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14:01, 5 июня 2026Бывший СССР

Захарова прокомментировала атаку ВСУ по кораблям в Азовском море

Захарова: Атака ВСУ на танкер подтверждает террористическую сущность Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иностранным судам, танкеру и сухогрузам, в Азовском море подтверждает террористическую сущность режима в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские военные все чаще выбирают качестве целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры.

«Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам», — написала Захарова.

Она добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с посольством Азербайджана и коллегами из министерства иностранных дел закавказской республики.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту танкера, атакованного Вооруженными силами Украины в Азовском море. Атака произошла ранним утром в пятницу, 5 июня.

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