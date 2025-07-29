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15:12, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Собчак попала в неловкую ситуацию с голливудским актером

Ксения Собчак призналась в любви актеру Уиллу Смиту, но он проигнорировал ее
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию с голливудским актером Уиллом Смитом. Видео их встречи, во время которой она призналась в любви американской кинозвезде, было опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ролик был снят во время отдыха журналистки в Италии. В нем можно увидеть, как Смит шел с микрофоном к сцене, когда к нему обратилась Собчак. «Вау! Как круто! Мы тебя любим, Уилл», — сказала она ему. Однако актер проигнорировал ее и продолжил идти к сцене.

Ранее Cобчак раскрыла отношение к популярности российской певицы Надежды Кадышевой у молодежи. Журналистка назвала исполнительницу «полиэтиленовой матрешкой».

Перед этим Собчак пожаловалась на слишком плотный рабочий график. Она оценила свое расписание словами «так я долго не протяну».

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