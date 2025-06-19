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19:31, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

Собчак заявила, что не сможет долгое время выдерживать плотный рабочий график
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что не сможет длительное время выдерживать плотный рабочий график, согласно которому ей нужно вставать рано утром, а затем участвовать в большом количестве мероприятий. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации Собчак оценила то, как проходит ее день, и отметила, что отвыкла от жизни в подобном режиме.

«В таком режиме я давно не жила. Встала в шесть утра, грим, в 08:30 — на [Петербургском международном экономическом] форуме, в девять — первая сессия, в 11 — вторая, легкий перерыв на обед и третья сессия. Потом деловая встреча и все: переоделась в машине и далее уже вечерняя программа. (...) Так я долго не протяну», — поиронизировала журналистка над своим расписанием.

Ранее сообщалось, что внешний вид Собчак оценили в социальных сетях со словами «пугало огородное» из-за одной детали. Пользователи раскритиковали обувь журналистки.

До этого Собчак назвала навык, который, по ее мнению, важен для жизни в России. По ее словам, он заключается в умении плавать в фекалиях дельфинчиком.

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