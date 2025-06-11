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18:27, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Собчак назвала умение плавать в фекалиях важным для жизни в России навыком

Собчак назвала важным для жизни в России навыком умение плавать в фекалиях
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала навык, который, по ее мнению, важен для жизни в России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации Собчак сделала репост сообщения, в котором утверждалось, что журналист Сергей Минаев охарактеризовал ее как человека, любящего плавать в фекалиях дельфинчиком.

«Дядя Сережа хорошо сказал, но есть нюанс. Люблю я с Триером и Сокуровым. А это — не то чтобы люблю, но умею. Без этого навыка сложно жить в России», — поиронизировала журналистка над словами Минаева.

Ранее Собчак заявила, что хочет запретить одному типу мужчин вступать в брак. По ее мнению, мужчины до 30 лет не готовы брать ответственность за семью и, в частности, становиться родителями.

До этого Собчак раскритиковала депутата Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко, призвавшего россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости. Журналистка опубликовала пост с нецензурной бранью.

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