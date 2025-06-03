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13:03, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Собчак захотела запретить одному типу мужчин жениться

Журналистка Собчак призвала запретить вступать в брак мужчинам моложе 30 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что хочет запретить одному типу мужчин вступать в брак. Об этом она высказалась в интервью с певцом Ваней Дмитриенко, доступном на YouTube.

«Мужчинам до 30 лет в принципе законодательно нужно запрещать жениться. Мужчина до 30 лет — еще мальчик, он еще не готов к отношениям», — заявила Собчак. По ее мнению, мужчины до 30 лет не готовы брать ответственность за семью и, в частности, становиться родителями. Как считает журналистка, строить крепкие отношения следует, когда «все нагулялись».

Позднее в своем Telegram-канале она дополнила эти слова и отметила, что знает единичные случаи крепких браков, в которые люди вступали в 20 лет.

Ранее стало известно, что Собчак полностью погасила долг, который ей начислили за неуплату штрафа ГИБДД. Уточняется, что размер платежа составил 10 тысяч рублей.

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