Ксения Собчак полностью погасила долг перед ГИБДД

Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебные документы.

Изначально у нее возникла задолженность на сумму 750 рублей. В середине апреля, после того, как Собчак проигнорировала сроки уплаты штрафа, на нее было наложено наказание — ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится.

Ранее суд Москвы оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа.

Ранее у Ксении Собчак обнаружили крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Журлалистка является владельцем ООО «Манила», которое связано с ресторанной деятельностью. Как свидетельствуют данные ФНС, журналистка своевременно не внесла платежи по налоговым обязательствам. В результате у ее бизнеса образовался налоговый долг в размере 469 тысяч рублей.