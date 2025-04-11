Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа

Суд Москвы оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Собчак признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Собчак и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.