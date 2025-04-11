Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Собчак признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).
В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Собчак и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.