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16:39, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд Москвы оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тысяч рублей за уклонение от выплаты штрафа. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Собчак признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

В марте суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит Собчак и ресторатору Антону Пинскому, выплатить миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака.

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