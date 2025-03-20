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20:49, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Собчак обязали выплатить миллион рублей

Ксения Собчак выплатит миллион рублей за использование чужого товарного знака
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, выплатить один миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, Абель владеет товарным знаком VETER, которой она использовала для заведений общественного питания. Однако в 2023 году Собчак и Пинский открыли в Санкт-Петербурге на Мытнинской набережной ресторан с таким же названием.

Абель обратилась в суд с требованием взыскать в ее пользу пять миллионов рублей. Однако по итогу разбирательств суд постановил, что компания «Манила» должна выплатить предпринимательнице один миллион рублей. Кроме того, с компании взыскали госпошлину, а также штраф за каждый день просрочки исполнения решения. Помимо этого, Собчак и Пинскому необходимо найти новое название для ресторана.

Весной 2024 года сообщалось, что в 2023 году ресторан Veter принес Собчак и Пинскому многомиллионные убытки. Утверждалось, что за год они составили 18 миллионов рублей.

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