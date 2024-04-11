Бизнес Собчак принес многомиллионные убытки

Ресторан Собчак и Пинского Veter в 2023 году принес 18 миллионов рублей убытков

Ресторан Veter, которым владеют журналистка Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский, в 2023 году принес многомиллионные убытки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в прошлом году заведение Собчак и Пинского потеряло 18 миллионов рублей. Уточняется, что ресторан был открыт в 2023 году на борту парусника «Летучий Голландец», пришвартованного у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит резиденту шоу Comedy Club Гарику Харламову, потеряла более 30 миллионов рублей. Убытки принес и второй бизнес юмориста, связанный с ресторанами.

Перед этим сообщалось, что компания по доставке продуктов телеведущей Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. Проект предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфоне следило за тем, какие рецепты человек смотрит в интернете, искало в супермаркетах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.