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20:51, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Собчак обматерила призвавшего россиянок носить мини-юбки депутата

Собчак раскритиковала призыв депутата Руденко к россиянкам носить мини-юбки
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала депутата Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко, призвавшего россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости. В двух роликах, опубликованных в ее Telegram-канале, она обматерила депутата.

«Руденко предложил на своей страничке в VK (социальная сеть «ВКонтакте» — прим. «Ленты.ру») девушкам почаще носить мини-юбки, как бы радовать его глаз. (...) Евгений, тебя забыли спросить, как нам, ***** [блин], порадовать чей-то глаз», — возмутилась Собчак. Она также призвала депутата отстать от женщин.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина назвала слова Руденко о мини-юбках бредом сумасшедшего. Она порекомендовала законодателям Тарусы принять закон об отзыве депутатов.

Пост с призывом Руденко к россиянкам был опубликован в соцсети «ВКонтакте» 16 марта. В нем депутат предложил жительницам Тарусы чаще носить мини-юбки для повышения рождаемости в России. По его словам, в 1970-х годах женщины ходили именно в такой одежде, поэтому браки были крепкими.

Вот это да!
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