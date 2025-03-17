Депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

В Тарусе депутат Руденко призвал женщин носить мини для повышения демографии

Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко.

Депутат также заявил, что «в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие». «Реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини (...) Ребята встречаются, потом брак, потом дети. Я это имел ввиду», — пояснил он.

Свой пост Руденко сопроводил фотографией девушки в кожаной мини-юбке. В комментариях жители начали высказывать негодование. В частности, депутатам предложили самим ходить весной без брюк.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев выступил с инициативой повышать в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей.

Другой депутат Госдумы — Султан Хамзаев предлагал платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил не озвучивать резонансные инициативы по демографии.