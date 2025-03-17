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14:47, 17 марта 2025Россия

В Госдуме ответили призвавшему женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости депутату

Останина сочла бредом призыв Руденко к женщинам носить мини-юбки для демографии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Слова депутата Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко о мини-юбках для женщин — это бред сумасшедшего, считает депутат нижней палаты парламента Нина Останина. Ее ответ приводит РИА Новости.

«Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы», — сказала парламентарий.

Останина порекомендовала законодателям Тарусы принять закон об отзыве депутатов. Это нужно для того, чтобы избиратели поняли, как можно отозвать депутата, у которого нет понимания, что нужно людям.

Публикация Руденко в социальных сетях начала обсуждаться в сети 17 марта. Депутат написал, что он и его коллеги «просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни» для повышения рождаемости в России. Он заявил, что в 70-х годах все ходили именно так, поэтому браки были крепкими.

ЖЗЛ
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