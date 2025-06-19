Внешний вид Собчак оценили в сети со словами «пугало огородное» из-за одной детали

Внешний вид российской телеведущей Ксении Собчак оценили в сети со словами «пугало огородное» из-за одной детали. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Telegram-канале, на который подписаны 333 тысячи человек.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» разместила кадры, на которых предстала в черной облегающей юбке-миди Push Button Generation в полоску, зеленом бюстгальтере Prada и коричневой расстегнутой рубашке Petar Petrov. Помимо этого, она надела серые носки и массивные тапки. Образ дополнили сумка Hermes и очки Gia Borghini.

Пользователей сети смутила обувь Собчак, о чем они написали в комментариях под постом. «А шлепки с ВБ?», «Подкрадули зачетные», «Огородное пугало», «Чешки не жмут», «Вот это шлепанцы», «Как всегда полная безвкусица», «У меня у бабушки такие тапки за 500 рублей, тепленькие», — иронично написали они.

В мае Собчак вышла в свет с браслетом по цене квартиры в Москве. Она выбрала браслет Bvlgari из белого золота с бриллиантами.