Правительство выступило против законопроекта об исключении из УК «статьи Дадина»

Российское правительство не одобрило законопроект об исключении из Уголовного кодекса статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митинга, по которой был осужден Ильдар Дадин. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В правительстве заметили, что в пояснительной записке к документу не было приведено статистики, доказывающей необходимость отмены статьи 212.1 УК РФ. Также кабмин сослался на постановление Конституционного суда (КС), признавшего данную статью не противоречащей Основному закону.

Отмечается, что после отрицательного отзыва правительства, вероятней всего, документ принят не будет.

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Законопроект в феврале внесли в Госдуму представители ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов.

В феврале 2017 года Минюст России объявил о готовности внести поправки в статью Уголовного кодекса о нарушениях порядка участия в публичных акциях. Ее декриминализацию поддержал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Дискуссия о необходимости доработки возникла в конце февраля, после выхода на свободу единственного осужденного по 212.1 УК РФ Дадина. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима, в марте 2016-го срок сократили на полгода. Позднее Дадин пожаловался в Конституционный суд, который постановил, что дело нужно пересмотреть. Приговор был отменен Верховным судом.