Минюст заявил о готовности исправить «статью Дадина»

Министерство юстиции России готово внести поправки в статью Уголовного кодекса о нарушениях порядка участия в публичных акциях. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Минюст приступит к разработке законопроекта в случае поступления соответствующего поручения от правительства.

В свою очередь председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал декриминализацию статьи 212.1 УК РФ, сообщает ТАСС. «Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы еще этот вопрос на обсуждали. Моя позиция — я лично согласен», — сказал он.

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27 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила отменить статью Уголовного кодекса о нарушениях правил проведения митингов. «Было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института», — отметила омбудсмен.

Поводом для общественной дискуссии по данному вопросу стал выход 26 февраля на свободу активиста Ильдара Дадина. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016-го срок сократили на полгода. Позднее Дадин пожаловался в Конституционный суд, который постановил, что дело нужно пересмотреть. На основании постановления КС защита обратилась в Верховный суд. Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев.