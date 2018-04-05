Pussy Riot запустили новую форму протеста

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot выпустила линию одежды, вдохновленную активизмом и протестом. Об этом сообщает Dazed.

В коллекцию, разработанную Pussy Riot в коллаборации с брендами Kultrab и 9cyka, вошли разноцветные футболки, носки, значки и балаклавы. Выручка от продаж пойдет на развитие онлайн-издания «Медиазона», основанное участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной.

Riot is coming @nadyariot Публикация от Pussy Riot (@wearepussyriot) 27 Окт 2016 в 11:56 PDT

«В 2017 году в России мы наблюдали волну протестов, в которых в основном принимали участие молодые люди 13, 14, 15 лет. Наши футболки и маски вдохновлены теми, кто однажды неизбежно перевернет России. Россия принадлежит не только [президенту России Владимиру] Путину, но им тоже», — сказала Толоконникова в своем интервью для Dazed.

Она также добавила, что в сложившейся политической ситуации одежда стала для Pussy Riot актом самовыражения и способом демонстрации протеста.

20 декабря 2017 года, в день работника органов безопасности и столетие создания ведомства, активистка Pussy Riot и два фотографа были задержаны в Москве за вывешенный на здании ФСБ плакат «С днем рождения, палачи». Марию Алехину признали виновной в проведении несанкционированной акции и приговорили к 40 часам обязательных работ. Фотографу Денису Бочкареву назначили 60 часов обязательных работ. Фотографа Андрея Золотова отпустили.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!