Аудиторы предупредили о потерях сотен миллиардов рублей в российском бюджете

Российский бюджет может недополучить более 300 миллиардов рублей за три года за счет недополучения дивидендов госкомпаний. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты на 2020–2022 годы.

В частности, в отчете ведомства говорится, что в 2020 году риски «непоступления по налоговым и неналоговым доходам» могут составить 66,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 77,9 миллиарда рублей, а в в 2022-м — 156,3 миллиарда рублей. Согласно проекту бюджета, в следующем году предусмотрено поступление 543,5 миллиарда рублей по дивидендам госкомпаний, к 2022-му сумма должна вырасти до 794,3 миллиардов рублей.

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В октябре 2018-го глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет страны с 2019 по 2021 годы рискует недополучить 1,3 триллиона рублей из-за госкомпаний. По его словам, дивиденды, поступающие от госкомпаний, являются наиболее уязвимой составляющей доходной части бюджета страны.

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