В Минфине выразили уверенность в отсутствии проблем при проверке «ДОМ.РФ»

Проверка финансовой деятельности «ДОМ.РФ» Счетной палатой не принесет проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РФ.

«Уверены, что проблем с очередной проверкой АО "ДОМ.РФ" не будет, Счетная палата проводит их в компании регулярно», — прокомментировали в Минфине предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проведении в 2020 году проверки деятельности компании.

Деятельность «ДОМ.РФ», напомнили в Минфине, регламентируется отдельным законом. В ведомстве также напомнили, что в настоящее время подготовлен законопроект, «который в том числе устанавливает нормы по контролю за финансовой устойчивостью АО "ДОМ.РФ"». По итогам 2018 финансового года компания заплатит в федеральный бюджет 9,67 миллиарда рублей дивидендов (50 процентов прибыли по МСФО), отметили в Минфине.

Ранее, как сообщает агентство, в пресс-службе Счетной палаты заявили, что пожелание о включении в план проверки расходования бюджетных средств АО «ДОМ.РФ» будет учтено.

При этом в ведомстве добавили, что план работы контрольного органа формируется в третьем-четвертом кварталах, так что пока говорить о его деталях преждевременно.

АО «ДОМ.РФ» (до 2 марта 2018 года — АИЖК) — финансовый институт, созданный в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100 процентов акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. Компания ежегодно выплачивает в бюджет не менее 50 процентов чистой прибыли в виде дивидендов. За 2018 год сумма дивидендов равна 80 процентам чистой прибыли МСФО — 15,4 миллиарда рублей.

