Кудрин назвал требования для развития России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не видит в выполнении и достижении национальных проектов достижения национальных целей для развития России. Видеозапись с его выступлением опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Кудрина, достижение национальных целей требует более широкого инструментария и дополнительных мер.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин потребовал устранить зазоры между целями развития страны и национальными проектами, сообщает ТАСС. Глава государства предложил в рабочем формате обсудить вопросы, связанные с сопряжением национальных целей и национальных проектов как инструмента достижения этих целей.

Путин ранее также выразил сомнение в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему. По его мнению, реализация национальных проектов не приносит реальных изменений в жизни людей. Глава государства подчеркнул, что перемены, которые почувствуют граждане, — «самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться».

Глава Счетной палаты уже поднимал вопрос реализации национальных проектов. Он отмечал, что им мешает сложная иерархия уровней управления, которая представляет собой устаревшую оболочку и не всегда сегодня эффективна. В числе других проблем, по словам Кудрина, завышенные показатели для регионов, у которых нет необходимых ресурсов.

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