Путин назвал правильный подход к решению проблем россиян

Гражданам важен конечный результат, а не конкретные принимаемые законы, заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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«Людям все равно, какие мы законы приняли, создали опять какие-то организации. (...) Дышать можно в конкретном городе или опять надо форточки закрывать и маску надевать? Вот что важно», — сказал глава государства в разговоре о правильном подходе к решению проблем, с которыми граждане обращаются к чиновникам.

В ходе выступления Путин также выразил сомнение относительно того, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему. По его мнению, реализация национальных проектов не приносит реальных изменений в жизни людей.

Ранее президент осудил чиновников, которые не могут перестроиться на новый формат работы, подразумевающий следование интересам россиян.

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