Кудрин рассказал о спасительном для российской экономики решении Путина

Десять лет назад для российской экономики стало спасительным решение Владимира Путина создать резервные фонды. Об этом агентству РИА Новости заявил бывший министр финансов, ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, Путин пошел вопреки многим позициям и поддержал создание в свое время Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального достояния, которые сыграли роль во время глобального финансового кризиса 2008 года. «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал экономист.

Кудрин пояснил, что создание фондов позволило защитить экономику и сохранить социальные расходы. В частности, это позволило не сокращать зарплаты и даже добиться двукратного роста пенсий.

19 декабря Путин рассказал о планах правительства по использованию средств Фонда национального благосостояния, который называют «главной кубышкой России». По его словам, 20 процентов ФНБ уже сейчас находятся в экономике, будучи проинвестированными в крупные инфраструктурные проекты. В следующем году, по его словам, траты увеличатся, поскольку объем фонда достигнет семи процентов ВВП — отметки, прописанной в законе. «Но я хочу обратить ваше внимание на то, что у таких фондов есть еще одно, может быть, самое главное предназначение — обеспечить стабильность национальной валюты», — сказал президент.

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