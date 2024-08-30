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16:05, 30 августа 2024Экономика

Минфин оценил доходы бюджета от изменения налоговой системы

Силуанов: изменение налоговой системы принесут бюджету 2,7 трлн руб. в 2025 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Изменения налоговой системы, утвержденные в этом году, дополнительно принесут российскому бюджету в 2025 году 2,7 триллиона рублей. Такую оценку в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, эти средства будут направлены на реализацию задач главы государства, которые президент поставил перед правительством в ходе своего послания. Также дополнительные доходы пойдут на обеспечение первоочередных обязательств страны.

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Силуанов подчеркнул, что эти поступления от новой налоговой системы будут учтены не только на следующий год, но и в бюджете на шестилетний период. Сейчас Министерство финансов проводит анализ возможностей и потребностей российской экономики не только на ближайшие три года, но и на шесть лет вперед, добавил он.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров заявил, что за шесть месяцев 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 31 процент, или до 26,9 триллиона рублей. По его словам, в абсолютных цифрах рост составил 6,4 триллиона рублей. Что касается объема нефтегазовых доходов бюджета за январь-июнь, то они увеличились на 43,4 процента.

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