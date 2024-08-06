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11:12, 6 августа 2024Экономика

Подсчитаны доходы бюджета России от налогов

ФНС: налоговые поступления в бюджет России выросли до 27 триллионов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За шесть месяцев 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 31 процент, или до 26,9 триллиона рублей. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в абсолютных цифрах рост составил 6,4 триллиона рублей. Что касается объема нефтегазовых доходов бюджета за январь-июнь, то они увеличились на 43,4 процента.

Ранее сообщалось, что в России могут до 30 процентов повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту.

В то же время граждан РФ с низкими доходами призвали избавить от налогов. Речь идет о тех гражданах, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Ожидается, что в 2024 году федеральный бюджет России получит 77,1 миллиарда рублей за счет налога на прибыль с доходов иностранных фирм, которые не располагают постоянным представительством в РФ. Это на 164 процента больше, чем предсказывалось ранее.

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