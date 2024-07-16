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11:42, 16 июля 2024Экономика

Подсчитаны доходы бюджета России от налогов на иностранные фирмы

Финансист Кабаков: доходы бюджета выросли из-за ухода иностранных компаний

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Федеральный бюджет России в 2024 году получит 77,1 миллиарда рублей за счет налога на прибыль с доходов иностранных компаний, у которых нет постоянного представительства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на июньские поправки к бюджету РФ.

Уточняется, что это на 164 процента больше, чем прогнозировалось изначально. В связи с этим директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков напомнил, что самые большие доходы иностранных фирм, как правило, связаны с тем, что организация продает внутреннюю недвижимость, доли участия в российских компаниях, а также ценные бумаги местных эмитентов. И то, что оценка доходов повышена в 2,5 раза, объясняется тем, что заграничные инвесторы стремительно покидали российский рынок. Как следствие, реализация их активов обеспечила прибавку налоговых доходов.

Когда экономическая ситуация нестабильна, иностранные активы продаются по сниженной цене. Однако из-за значительного объема сделок налоговые поступления в бюджет оказываются очень существенными.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин предположил, что рост налоговых поступлений связан еще и с тем, что были приостановлены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами.

Ранее сообщалось, что в российский бюджет поступят непредвиденные 173 миллиарда рублей. Большую часть составит прибыль Банка России — в прошлом году ЦБ впервые за семь лет получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей.

В первых числах июля стало известно, что за первые пять месяцев этого года поступления налогов в казну увеличились до 22,3 триллиона рублей. В годовом выражении они выросли на 32 процента.

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