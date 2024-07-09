Для бюджета России нашли непредвиденные 173 млрд рублей

Минфин: бюджет на 2024 год пополнит непредвиденная прибыль ЦБ РФ на ₽105 млрд

Бюджет России пополнят непредвиденные 173 миллиарда рублей. О найденных средствах со ссылкой на июньские поправки Минфина сообщает газета «Известия».

Указанные доходы составят около 0,5 процента от общих поступлений в бюджет на 2024 год (35,1 триллиона рублей). Большую часть неучтенных средств(105,3 миллиарда рублей) составит прибыль Банка России. В 2023 году регулятор впервые за семь лет получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей. По закону, 75 процентов ее после уплаты налогов и сборов пополнят федеральную казну.

Прочие крупные статьи доходов — неналоговые доходы от договоров, по которым государство позволяет компаниям добывать природные ресурсы, в обмен на компенсацию. Такие поступления зависят от колебаний цен на сырье и его добычу. Также поступят средства от введенного в прошлом году windfall tax — разового налога на сверхприбыль для крупного бизнеса. Их оценивают в 5,1 миллиарда рублей.

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Как отметили в Счетной палате (СП), среди прочих неучтенных доходов казны пополнят бюджет проценты от предоставленных государством кредитов (5,6 миллиарда), плата за аренду лесов при выполнении инвестпроектов (4,1 миллиарда) и иные невыясненные доходы (0,9 миллиарда).

В начале июля правительство предложило зачислять с 2025 года конфискованные средства от коррупционных преступлений не в Социальный фонд России, а в федеральный бюджет. Поправки замглавы Минфина Алексей Лавров объяснил депутатам тем, что бюджет Социального фонда на ближайшие годы сбалансирован, а федеральный бюджет нужно укрепить за счет дополнительных ресурсов.