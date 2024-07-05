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18:06, 5 июля 2024Экономика

Бюджет России задумали укрепить изъятыми у коррупционеров деньгами

Кабмин предложил отправлять изъятые у коррупционеров средства в бюджет России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, согласно которой с 2025 года конфискованные средства от коррупционных преступлений начнут зачислять не в Социальный фонд России, а в федеральный бюджет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задуманные ко второму чтению документа изменения замглавы Минфина Алексей Лавров объяснил депутатам тем, что бюджет Социального фонда на ближайшие годы сбалансирован, а федеральный бюджет нужно укрепить за счет дополнительных ресурсов. «Получено соответствующее указание по этому вопросу от президента РФ», — сказал он.

Ранее, 4 июля, Госдума одобрила увеличение дефицита бюджета РФ до 1,1 процента ВВП за счет роста расходов главного финансового документа страны на 522 миллиарда рублей.

Поправки о передаче конфискованных коррупционных средств в бюджет Пенсионного фонда России, который был позднее объединен с Фондом социального страхования в Социальный фонд, вступили в силу с 1 января 2019 года. Туда стали направлять как изъятые средства, полученные в результате актов коррупции, так и деньги, вырученные от реализации конфискованного имущества, приобретенного в результате коррупционной деятельности.

В Генпрокуратуре РФ ранее поделились, что с января по октябрь 2023 года надзорному ведомству удалось добиться изъятия в доход государства 3,5 тысячи объектов имущества чиновников на 130 миллиардов рублей, не подтвержденных легальными доходами.

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