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13:55, 4 июля 2024Экономика

В России одобрили увеличение дефицита бюджета

Госдума России утвердила увеличивающие дефицит бюджета до 1,1 % ВВП поправки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума России утвердила поправки в бюджет, которые увеличивают его расходы на 522 миллиарда рублей. Об одобрении роста дефицита бюджета сообщает РИА Новости

Согласно поправкам, расходы федеральной казны вырастут до 37,182 триллиона рублей. В результате дефицит вырастет до 2,12 триллиона или 1,1 процента ВВП.

Как отмечают одобрившие поправки депутаты, увеличение расходов связано, в частности, с реализацией послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При верстке бюджета исходили из прогноза более высоких ВВП и инфляции — 191,4 триллиона рублей и 5,1 процента годовых.

После изменений расходы на общегосударственные вопросы вырастут на 221,6 миллиарда, на экономику страны — на 114,2 миллиарда, а на образование — на 43,2 миллиарда рублей.

По данным авторов поправок, полное сохранение доходов казны достигнуто за счет выросшего объема ненефтегазовых доходов — 24,077 триллиона рублей (плюс 516,2 миллиарда). В то же время нефтегазовые доходы упадут на 519 миллиардов, до 10,985 триллиона рублей.

Ранее Федеральное казначейство предупредило, что дефицит бюджета в период с января по апрель составил 3 триллиона 962 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти данные отличаются от данных Минфина в 983 миллиарда рублей за пять месяцев.

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