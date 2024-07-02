Поступления налогов в российский бюджет резко выросли

ФНС: с января по май 2024 года поступления в бюджет России выросли на 32 %

С января по май 2024 года поступления налогов в казну выросли до 22,3 триллиона рублей. О резком росте платежей в бюджеты всех уровней со ссылкой на аналитику Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает газета «Известия».

Поступления в годовом выражении выросли на 32 процента. При этом в федеральную казну было перечислено 10,1 триллиона рублей (плюс 47 процентов). Глава ведомства ранее прогнозировал, что прирост составит порядка 12 процентов — поступления составят 52,5 триллиона рублей.

Также в ФНС подсчитали, что за январь-май бюджет получил более 57 миллиардов рублей от повышенного НДФЛ для россиян, которые получают более пяти миллионов рублей в год. Такую тенденцию объяснили ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что предложенные Министерством финансов налоговые изменения, включая прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, воспринимаются обществом мягко. По его словам, такая реакция связана с предварительной работой властей с представителями заинтересованных групп населения.