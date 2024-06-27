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15:54, 27 июня 2024Экономика

Восприятие россиянами прогрессивной шкалы НДФЛ оценили

Аналитик Минченко: восприятие россиянами прогрессивной шкалы НДФЛ проходит мягко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Предложенные Министерством финансов (Минфином) налоговые изменения, включая прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), воспринимаются обществом мягко. Такое мнение выразил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, его слова приводит ТАСС.

Аналитик объяснил подобную реакцию предварительной работой властей с представителями заинтересованных групп населения. Он подчеркнул, что общественные обсуждения по этой теме проходили «очень мягко и интеллигентно», были проведены различные социологические исследования и опросы.

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В результате, добавил эксперт, предложенные налоговые изменения стали «консенсусной позицией» и не вызвали широкого резонанса в российском обществе. Напротив, внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ позволит удовлетворить растущий запрос граждан на социальную (в том числе фискальную) справедливость, считает аналитик. «На мой взгляд, мы видим общее впечатление такого мягкого принятия (россиянами — прим. «Ленты.ру») налоговых изменений», — резюмировал Минченко.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о введении в России прогрессивной шкалы НФДЛ, подразумевающей разные ставки в зависимости от доходов граждан. Так, ежегодные оклады в размере до 2,4 миллиона рублей будут облагаться ставкой в 13 процентов, от 2,4 до 5 миллионов — в 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — в 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — в 20 процентов. В свою очередь, для ежегодных доходов свыше 50 миллионов будет предусмотрена максимальная ставка в 22 процента, которую глава Минфина Антон Силуанов назвал оптимальной.

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