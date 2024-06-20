Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 20 июня 2024Экономика

В России назвали оптимальный размер максимальной ставки НДФЛ

Глава Минфина Силуанов счел оптимальной максимальную ставку НДФЛ в 22 процента
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предложенная Министерством финансов России максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 22 процента является оптимальным вариантом. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По мнению министра, такой размер максимальной ставки НДФЛ является компромиссным и позволяет избежать так называемых «серых» схем при выплате зарплат. Речь, в частности, идет о практике выдачи окладов в конвертах. «Важно здесь создать условия: не прятать заработную плату и не уходить в серые, конвертные схемы», — сказал он.

Силуанов добавил, что оптимальный размер максимальной ставки НДФЛ обсуждался властями с представителями российского бизнеса и профсоюзов. Предложенный Минфином вариант «был всеми поддержан», заключил глава ведомства.

Материалы по теме:
В России изменится система налогов. Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
В России изменится система налогов.Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
28 мая 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Предложенные ведомством налоговые изменения включили в себя введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей сохранится действующая ставка в 13 процентов. Оклады от 2,4 до 5 миллионов обложат 15-процентным налогом, от 5 до 20 миллионов — 18-процентным, от 20 до 50 миллионов — 20 процентным. В свою очередь, граждане с доходами свыше 50 миллионов в год будут выплачивать НДФЛ по ставке в 22 процента. Она станет максимальной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российских властей утвердить налоговые изменения в августе. Как утверждают в Минфине, повышение НДФЛ затронет не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Раскрыт доход Дома моды Зайцева под руководством его сына

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Российские акции упали до минимума с начала года

      Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

      В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

      Появились новые детали в расследовании смерти звезды «Друзей»

      Раскрыт объем вывоза российского сжиженного газа через европейские порты

      Центробанк предупредил о возможном резком повышении ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше