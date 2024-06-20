Госдума поддержала изменение налогов для физлиц

Госдума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов, то есть о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей в год, сообщает «Интерфакс».

Текущая редакция предусматривает, что для доходов до этой планки НДФЛ сохранится на уровне 13 процентов.

Далее для дохода до 5 миллионов налог составит 15 процентов, от 5 миллионов до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 миллионов до 50 миллионов — 20 процентов, а выше 50 миллионов — 22 процента.

Правительство внесло документ в рамках бюджетного пакета. Его целью названо совершенствование налоговой системы России. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, он позволит дополнительно направить в бюджет 2025-2027 годах около 1,4 триллиона рублей.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что максимальная ставка НДФЛ на уровне 22 процентов, является оптимальным вариантом, потому что позволяет избежать зарплат в «конвертах». По оценке ведомства, текущие изменения затронут не более 3,2 процента налогоплательщиков.