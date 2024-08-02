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15:00, 2 августа 2024Экономика

Россиян с низкими доходами предложили освободить от налогов

В ГД внесут закон о налоговом вычете от НДФЛ при доходе менее 30 тысяч рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru/ Globallookpress.com

Россиян с низкими доходами предложили освободить от налогов. Законопроект о налоговом вычете от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при заработке менее 30 тысяч рублей в месяц внесет в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, пишет ТАСС.

Документ устанавливает новый вид налогового вычета для тех людей, чей совокупный годовой доход не превышает 360 тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тысяч рублей. Такие россияне смогут вернуть до 46 800 рублей налоговых поступлений, говорится в пояснительной записке к закону. Авторы инициативы предполагают, что получить такой вычет можно будет как при подаче декларации, так и направив электронное заявление через личный кабинет налогоплательщика.

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Кроме того, парламентарии предложили повысить пороговое значение дохода, при котором граждане могут получать стандартный налоговый вычет на несовершеннолетних детей, с 350 до 500 тысяч рублей. По словам Леонида Слуцкого, главная цель властей — победить бедность не в отчетах, а честно. «Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч рублей нужно от налогового бремени освободить», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов в зависимости от ежегодных доходов граждан. Мера вступит в силу с 2025 года.

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