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17:12, 12 июля 2024Экономика

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22 %

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прогрессивная шкала НДФЛ подразумевает различные ставки в зависимости от ежегодного дохода граждан. Диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22 процентов. Прогрессивная шкала начнет действовать в России с 2025 года, уточняется в документе.

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Минимальная ставка в 13 процентов будет установлена для граждан с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей. В свою очередь, годовые оклады от 2,4 до 5 миллионов обложат ставкой в размере 15 процентов. Для доходов от 5 до 20 миллионов будет действовать ставка в 18 процентов, от 20 до 50 миллионов в 20 процентов. Максимальную ставку установили на уровне в 22 процента, она затронет ежегодные оклады свыше 50 миллионов рублей. При этом указанные нововведения не затронут участников боевых действий на Украине и северные надбавки.

Ранее закон о вводе в России прогрессивной шкалы НДФЛ одобрили в Совете Федерации. Сенаторы также одобрили повышение в стране налога на прибыль организаций с 20 до 25 процентов. До этого в третьем и окончательном чтении законопроект о прогрессивной шкале приняла Госдума.

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