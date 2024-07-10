Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ

Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22 %

Сенаторы одобрили закон, который вводит в России прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов. Об этом со ссылкой на решение Совфеда сообщает РИА Новости.

Также Совет федерации одобрил повышение налога на прибыль организаций до 25 процентов с 2025 года.

Ранее в третьем и окончательном чтении законопроект о прогрессивной шкале приняла Госдума. Изменения в Налоговый кодекс сохранят для россиян с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей ставку налога в 13 процентов. Те, кто зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов, будут платить налог в размере 15 процентов. Зарабатывающие от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, а от 20 миллионов до 50 миллионов — 20 процентов. Самая высокая ставка составит 22 процента, по ней будут облагаться доходы граждан свыше 50 миллионов рублей в год.

Указанные нововведения не затронут выплаты участникам специальной военной операции и северные надбавки. Также неизменными останутся ставки налога для самозанятых. Закон уравнивает ставку НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами: 13 процентов при доходе до 2,4 миллиона в год и 15 процентов — для превышающих отметку сумм.

По словам главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, россияне мягко восприняли введение стране прогрессивной шкалы. Такое восприятие эксперт объяснил тем, что власти провели предварительную работу среди населения.