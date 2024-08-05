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13:38, 5 августа 2024Экономика

С некоторых мигрантов захотели взимать больше налогов

ЛДПР: для мигрантов, работающих по патенту, НДФЛ надо повысить до 30 процентов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту, может вырасти до 30 процентов. Об этом сообщили РИА Новости.

Оказалось, что депутаты от ЛДПР направили на официальный отзыв в правительство соответствующий законопроект. Они напомнили, что в РФ для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами, предусмотрена налоговая ставка в размере 30 процентов. Однако доходы иностранцев, которые работают на основании патента, не подпадают под такие требования.

Между тем почти две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют домой. В ЛДПР полагают, что доходы иностранцев должны работать на российский бюджет. Поэтому и НДФЛ следует поднять.

До этого ЛДПР призывала освободить от уплаты НДФЛ россиян с низкими доходами. Речь идет об установлении нового налогового вычета для тех, чей совокупный годовой доход не превышает 360 тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тысяч рублей.

По прогнозам Минфина, в 2024 году российский бюджет получит 181 миллиард рублей доходов от повышенной ставки НДФЛ для тех россиян, которые получают больше 5 миллионов рублей в год.

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