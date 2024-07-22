С богатых россиян приготовились собрать миллиарды рублей

В Минфине ожидают 181 млрд доходов от налога на богатых в 2024 году

В российском Минфине прогнозируют, что в 2024 году бюджет получит 181 миллиард рублей доходов от налога на богатых, пишет газета «Известия».

Речь идет о поступлениях от повышенной ставки налога на доходы (НДФЛ) для тех россиян, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом рассказала директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка будет зависеть от размера годового дохода.

Минимальная ставка — 13 процентов — сохранится для граждан, которые зарабатывают до 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, чей доход будет варьироваться от 2,4 до 5 миллионов, ставка вырастет до 15 процентов. Максимальная ставка — 22 процента — коснется физлиц с доходами более 50 миллионов рублей в год.