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19:30, 12 июля 2024Экономика

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Когда она начнет действовать?

Путин подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

В России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий указ 12 июля подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу на сайте официального опубликования правовых актов, нововведение начнет действовать с 2025 года.

Диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22 процентов

Ставка НДФЛ будет зависеть от ежегодного дохода россиян. Предполагается, что минимальная ставка — 13 процентов — сохранится для граждан, которые зарабатывают до 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, чей доход будет варьироваться от 2,4 до 5 миллионов, ставка станет 15 процентов.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Для физических лиц с ежегодными доходами от 5 до 20 миллионов будет действовать ставка в размере 18 процентов, а от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальная ставка — 22 процента — коснется физлиц с доходами более 50 миллионов рублей в год.

Отмечается, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет участников специальной военной операции (СВО), а также северные надбавки. Сохранятся прежние ставки налога и для самозанятых.

Ранее закон о прогрессивной шкале НДФЛ одобрили сенаторы и депутаты

10 июля Совет Федерации одобрил нововведение вместе с повышением налога на прибыль организаций до 25 процентов. Соответствующий закон 12 июля также подписал президент России.

Кроме того, законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ одобрили в Госдуме.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как россияне восприняли налоговые изменения?

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко высказался о реакции россиян на изменения в налоговой системе. По его мнению, нововведения воспринимаются гражданами страны мягко.

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Причиной такой реакции эксперт считает правильную работу с населением.

«Значимое изменение государственной налоговой политики проходило очень мягко и интеллигентно, с большой подготовительной работой, с социологическими исследованиями, с общением с экспертами, с опросом всех заинтересованных групп, поэтому, на мой взгляд, мы видим общее впечатление такого мягкого принятия в обществе, потому что, по сути дела, они стали такой консенсусной позицией», — отметил Минченко. По его словам, прогрессивная шкала НДФЛ позволит удовлетворить запрос россиян на социальную справедливость.

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      Маргарита Миронова
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