В России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий указ 12 июля подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу на сайте официального опубликования правовых актов, нововведение начнет действовать с 2025 года.
Диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22 процентов
Ставка НДФЛ будет зависеть от ежегодного дохода россиян. Предполагается, что минимальная ставка — 13 процентов — сохранится для граждан, которые зарабатывают до 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, чей доход будет варьироваться от 2,4 до 5 миллионов, ставка станет 15 процентов.
Для физических лиц с ежегодными доходами от 5 до 20 миллионов будет действовать ставка в размере 18 процентов, а от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальная ставка — 22 процента — коснется физлиц с доходами более 50 миллионов рублей в год.
Отмечается, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет участников специальной военной операции (СВО), а также северные надбавки. Сохранятся прежние ставки налога и для самозанятых.
Ранее закон о прогрессивной шкале НДФЛ одобрили сенаторы и депутаты
10 июля Совет Федерации одобрил нововведение вместе с повышением налога на прибыль организаций до 25 процентов. Соответствующий закон 12 июля также подписал президент России.
Кроме того, законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ одобрили в Госдуме.
Как россияне восприняли налоговые изменения?
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко высказался о реакции россиян на изменения в налоговой системе. По его мнению, нововведения воспринимаются гражданами страны мягко.
Причиной такой реакции эксперт считает правильную работу с населением.
«Значимое изменение государственной налоговой политики проходило очень мягко и интеллигентно, с большой подготовительной работой, с социологическими исследованиями, с общением с экспертами, с опросом всех заинтересованных групп, поэтому, на мой взгляд, мы видим общее впечатление такого мягкого принятия в обществе, потому что, по сути дела, они стали такой консенсусной позицией», — отметил Минченко. По его словам, прогрессивная шкала НДФЛ позволит удовлетворить запрос россиян на социальную справедливость.