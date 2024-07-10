Госдума окончательно приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума в окончательном чтении приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться: до 15 процентов при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год, 18 процентов при доходе от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год и до 20 процентов при годовом доходе от 20 миллионов до 50 миллионов. Самая высокая ставка составит 22 процента, по ней будут облагаться доходы граждан свыше 50 миллионов рублей в год.

При этом изменения шкалы НДФЛ не затронут выплаты участникам специальной военной операции и северные надбавки. Сохранятся прежние ставки налога и для самозанятых. Закон также уравнивает ставку НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами, 13 процентов при доходе до 2,4 миллиона в год и 15 процентов — свыше этой суммы.

Закон также предполагает увеличение до 450 тысяч рублей предельного размера дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. Документ ступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина предложила ввести нулевую ставку НДФЛ для россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические», — заявила она.