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08:38, 23 июня 2024Экономика

Для получающих МРОТ россиян предложили ввести нулевой НДФЛ

ФНПР предложила ввести ставку 0 % НДФЛ для получающих МРОТ россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне, получающую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны иметь нулевую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение выразила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина в беседе с ТАСС

«Работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические», — предложила Кузьмина.

По ее словам, ввести нулевой НДФЛ стоит еще из-за того, что МРОТ нужно сориентировать на минимальный потребительский бюджет.

20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы налогов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов. Документ предусматривает, что НДФЛ сохранится на уровне 13 процентов для граждан с годовым доходом менее 2,4 миллиона рублей.

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