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18:04, 12 июля 2024Экономика

Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

Путин подписал закон о повышении налога на прибыль организаций до 25 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на прибыль организаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно его основным положениям, налоговая ставка повысится на 5 процентных пунктов — с нынешних 20 до 25 процентов. Федеральная часть налога с 2025 года увеличится с 3 до 8 процентов, тогда как региональная сохранится на действующем уровне в 17 процентов.

При этом с 2031 года региональная часть ставки налога на прибыль организаций вырастет до 18 процентов. Это станет возможным за счет снижения федеральной на 1 процентный пункт, до 7 процентов. При этом в России сохранится так называемая дедушкина оговорка, защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.

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Ранее глава государства подписал закон о введении в России с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Нововведения подразумевают разные ставки в зависимости от ежегодных доходов граждан.

Россияне с годовыми окладами ниже 2,4 миллиона рублей будут уплачивать налог по ставке 13 процентов, от 2,4 миллиона до 5 миллионов — 15 процентов, от 5 миллионов до 20 миллионов — 18 процентов, а от 20 миллионов до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальная ставка в 22 процента затронет ежегодные доходы свыше 50 миллионов рублей. При этом нововведения не коснутся участников боевых действий на Украине и северные надбавки.

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