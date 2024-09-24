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17:03, 24 сентября 2024Экономика

Дефицит российского бюджета оценили

Силуанов: дефицит бюджета РФ следующие три года не превысит 1 % ВВП
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Дефицит российского бюджета в пределах следующих трех лет не превысит одного процента ВВП. Так наполнение федеральной казны оценил министр финансов Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

По словам главы Минфина, приоритетами проекта бюджета станут соцподдержка граждан, финансовое обеспечение военных расходов и достижения технологического лидерства. На финансовую поддержку регионов будет выделяться более трех триллионов рублей в год. Расходы на медицину за следующие шесть лет превысят два триллиона рублей. Также будут выделены средства на льготные программы ипотеки, пообещал Силуанов.

Ранее представитель ведомства прогнозировал, что по итогам 2024 года рост ВВП России будет на уровне 3,9 процента, в то время как дефицит бюджета составит 1,1 процента ВВП по итогам года. Он заметил, что темпы развития экономики оказались более высокими, чем ожидали эксперты, а бюджетные доходы увеличились почти на пять триллионов рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что доходы федерального бюджета России в 2025 году продолжат расти. Они увеличатся почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. Доля ненефтегазовых поступлений в казну увеличится почти до 73 процентов. При этом исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 он составит порядка 0,5 процента ВВП, отметил он.

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