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14:34, 30 августа 2024Экономика

Силуанов оценил рост российской экономики

Силуанов: в 2024 году ВВП России вырастет почти на четыре процента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал, что по итогам 2024 года рост ВВП России будет на уровне 3,9 процента. Его цитирует РИА Новости.

Он заметил, что темпы развития экономики оказались более высокими, чем ожидали эксперты. А бюджетные доходы в этом году увеличились почти на пять триллионов рублей.

Дефицит бюджета составит 1,1 процента ВВП по итогам года.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, с января по июнь 2024 года доходы федерального бюджета увеличились почти на 40 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.

Минэкономразвития сообщило, что по итогам первых семи месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,4 процента.

Однако Банк России прогнозирует, что в 2025-2026 годах темпы роста российской экономики забуксуют. В том числе из-за жесткой денежно-кредитной политики.

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