Мишустин заявил о резком росте доходов федерального бюджета

Мишустин: доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии почти на 40 %

В первом полугодии 2024 года доходы федерального бюджета выросли почти на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Резко выросший показатель оказался выше отметки в 17 триллионов рублей, а ненефтегазовые поступления увеличились более чем на четверть, указал глава кабмина.

Ранее отмечалось, что объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2024 году может достичь 12,5 процента ВВП России, оказавшись выше, чем было запланировано законом о бюджете.

По итогам 2023 года доходы главного финансового документа страны выросли почти на пять процентов в сравнении с показателем 2022-го и превысили 29 триллионов рублей. По словам Мишустина, на этом временном отрезке в РФ смогли добиться снижения зависимости от продаж энергоносителей.