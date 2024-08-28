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19:21, 28 августа 2024Экономика

Темпы роста российской экономики оценили

Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,4 % в январе-июле

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По итогам первых семи месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,4 процента. Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития (Минэкономразвития) РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о росте национального ВВП в годовом выражении. В июле российская экономика увеличилась на 3,4 процента год к году. Для сравнения, в июне прирост составлял 3 процента.

На положительную динамику повлияли ряд факторов. Так, темпы роста обрабатывающей промышленности за второй летний месяц составили 6,6 процента, а за первые семь месяцев 2024 года — 8,6 процента. В свою очередь, в агросекторе в июле прирост оказался на уровне 5,2 процента, а в сфере оптовой торговли — 6 процентов.

В то же время темпы роста оборота в рознице (включая сегмент общепита и платных услуг населению) за это время составил 5,4 процента. Кроме того, по итогам второго квартала заметно увеличился объем инвестиций в российскую экономику, годовой прирост вложений в апреле-июне составил 8,3 процента после 14,5 процента за первые три месяца, резюмировали в Минэке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте национальной экономики на 4,6 процента по итогам первого полугодия. За этот период времени, как уточнил глава государства, объемы промышленного производства увеличились на 4,4 процента. В качестве одного из основных драйверов роста он назвал обрабатывающие отрасли.

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