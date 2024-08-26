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12:40, 26 августа 2024Экономика

Путин оценил темпы роста российской экономики

Путин: за первое полугодие ВВП России вырос на 4,6 процента

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Российская экономика растет хорошими, высокими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, с января по июнь 2024 года ВВП страны прибавил 4,6 процента. Что касается объема промышленного производства, то он вырос на 4,4 процента.

Глава государства подчеркнул, что традиционно высокую планку задают обрабатывающие отрасли. В этом сегменте за шесть месяцев рост составил восемь процентов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал большие бюджетные расходы одной из причин того, что Россия опережает некоторые развитые страны по темпам роста ВВП. Кроме того, деньги, закачиваемые властями РФ в оборонную отрасль и стратегические секторы, также являются главным двигателем восстановления экономики.

Между тем, по мнению экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), промышленному производству России мешают расти структурные факторы.

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