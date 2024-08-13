Росту российской экономики нашли объяснение

Экономист Зубец: бюджетные расходы — главный двигатель восстановления экономики

Причина, по которой Россия опережает некоторые развитые страны по темпам роста ВВП, — это большие бюджетные расходы. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передают «Известия».

По его словам, деньги, вливаемые властями РФ в оборонную отрасль и стратегические секторы, стали главным двигателем восстановления экономики и ее роста.

Свою роль сыграл также эффект низкой базы: в 2023 году был провал, а сейчас из-за того, что в экономике «что-то начало шевелиться», наблюдается рост.

Зубец подчеркнул, что стимулирование экономики за счет бюджетных трат — стандартный инструмент, которым пользовались в своем время и американцы, и европейцы, когда спасали свои экономики от последствий пандемии коронавируса.

Однако по итогам II квартала рост экономики РФ замедлился до 4 процентов в годовом выражении против 5,4 процента в январе-марте. Во II квартале положительную динамику показали строительный сектор, пассажирские перевозки, обрабатывающее производство, а также оптовая и розничная торговля.

По мнению профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олега Вьюгина, темпы роста российской экономики начнут падать с 2025 года. Это произойдет на фоне усугубления кадрового голода. Проблему получится преодолеть «в лучшем случае» к 2030 году.

Банк России обнаружил в июне-июле первые признаки замедления роста экономики.