Рост российской экономики замедлился

Темпы роста российской экономики замедлились до 4 % во втором квартале

По итогам второго квартала рост российской экономики, по предварительной оценке, замедлился до 4 процентов в годовом выражении против 5,4 процента в январе-марте. О замедлении темпов увеличения национального ВВП сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Подобные данные получили исходя из оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, уточнили в ведомстве. Окончательную оценку темпов роста российского ВВП в Росстате дадут 13 сентября 2024 года.

Во втором квартале положительную динамику производства зафиксировали в ряде отраслей экономики РФ. Речь идет в том числе о строительном секторе (плюс 4,1 процента в годовом выражении), пассажирских перевозках (плюс 7,3 процента), обрабатывающем производстве (плюс 7,3 процента), а также оптовой (плюс 8,3 процента) и розничной (плюс 7,3 процента) торговле. Однако этого не хватило, чтобы превзойти темпы роста российского ВВП в первом квартале.

Таким образом, замедление роста российской экономики произошло быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Ранее профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что темпы увеличения ВВП РФ начнут падать с 2025 года на фоне усиления кадрового голода. Эту проблему, по оценкам аналитика, властям не удастся решить как минимум в течение ближайших шести лет. Нехватка квалифицированных специалистов, как уточнил он, в наибольшей степени затронет промышленный сектор.