Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:33, 9 августа 2024Экономика

Рост российской экономики замедлился

Темпы роста российской экономики замедлились до 4 % во втором квартале

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

По итогам второго квартала рост российской экономики, по предварительной оценке, замедлился до 4 процентов в годовом выражении против 5,4 процента в январе-марте. О замедлении темпов увеличения национального ВВП сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Подобные данные получили исходя из оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, уточнили в ведомстве. Окончательную оценку темпов роста российского ВВП в Росстате дадут 13 сентября 2024 года.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Во втором квартале положительную динамику производства зафиксировали в ряде отраслей экономики РФ. Речь идет в том числе о строительном секторе (плюс 4,1 процента в годовом выражении), пассажирских перевозках (плюс 7,3 процента), обрабатывающем производстве (плюс 7,3 процента), а также оптовой (плюс 8,3 процента) и розничной (плюс 7,3 процента) торговле. Однако этого не хватило, чтобы превзойти темпы роста российского ВВП в первом квартале.

Таким образом, замедление роста российской экономики произошло быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Ранее профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что темпы увеличения ВВП РФ начнут падать с 2025 года на фоне усиления кадрового голода. Эту проблему, по оценкам аналитика, властям не удастся решить как минимум в течение ближайших шести лет. Нехватка квалифицированных специалистов, как уточнил он, в наибольшей степени затронет промышленный сектор.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      Акула напала на 15-летнюю девушку

      Обнаружены неожиданные выбросы метана на Аляске

      Раскрыта главная причина неверности в отношениях

      Белый дом объявил о новом многомиллионном пакете помощи Украине

      Туристы захотели увидеть дельфинов и случайно нашли в море мигрантов на лодке

      Покупатели отвернулись от московского жилья

      Стала известна дата новых судебных слушаний по делу против Трампа

      В США Украине раскрыли последствия атаки на Курскую область

      Раскрыто число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше